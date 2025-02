Ilfattoquotidiano.it - Insulti razzisti verso una giocatrice di basket Under 19 a Rimini: la ragazza reagisce e viene espulsa. Il video

Dopo il caso della partita di calcio Juniores tra Real Padova e San Giorgio in Bosco, un altro episodio di razzismo nel mondo dello sport giovanile in Italia. La, insultata con frasi razziste, ha reagito ed è stata. È quanto accaduto durante un match categoria19 di. Nel, postato da La Giornata Tipo, che si occupa di informazione legata al, si sente una donna che urla a una‘Scimmia‘. A quel punto, lascavalca la transenna dirigendosil’artefice dell’insulto. L’intervento di alcuni genitori ha evitato lo scontro. Laè stata poidal match.“Nel 2025, a una partita di giovani ragazze, è indecente, schifoso e pericolosissimo assistere a episodi del genere, che vengono poi sempre giustificati con ‘non volevo’, ‘non è per razzismo’.