Insulti razzisti alla partita di basket: una mamma urla 'Scimmia' dagli spalti

Rimini, 4 febbraio 2025 - Ancora un grave episodio di razzismo nel mondo dello sport giovanile. Durante unadifemminile Under 19 tra una squadra di Rimini e una di Cesena, disputata lunedì serapalestra Carim di Rimini, una giovane giocatrice di colore della squadra di casa è stata vittima diball entering theball goal in the gymnasium Il video deglidiventa virale A pronunciare le offese – tra cui il vergognoso epiteto “scimmia” – sarebbe stata la madre di due giocatrici del team di Cesena, che stava trasmettendo l’incontro in diretta sulla sua pagina Facebook. Il video è stato rimosso, ma non abbastanza in fretta da evitare la sua diffusione tramite chat private. L’espulsione La cestista riminese, udita l’offesa, ha lasciato il campo nel tentativo di raggiungere la responsabile dell’insulto, venendo poi espulsa secondo regolamento.