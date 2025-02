Lanazione.it - Inquinamento da Pm10, la maglia nera è Lucca. Legambiente “Scelte coraggiose ora”

Firenze, 4 febbraio 2025 – In occasione dell’avvio della campagna itinte Città2030, come cambia la mobilità, previsto per oggi,ha diffuso i dati di bilancio 2024 di “Mal’Aria di città” sull’atmosferico nei capoluoghi di provincia. Secondo quanto emerge dal report la situazione dello smog nelle città italiane continua a peggiorare. Dalla rilevazione condotta, 50 centraline in 25 città su 98 hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili. Nel 2023 erano 18 i centri urbani coinvolti. Al primo posto persi conferma Frosinone che insieme con Milano sono maglie nere con rispettivamente 70 e 68 giorni di sforamenti, seguite da Verona con 66 e Vicenza con 64. Rispetto ai nuovi target europei previsti al 2030 la situazione è ancora più critica: sarebbero fuorilegge il 71% delle città per ile il 45% per il biossido di azoto (No2).