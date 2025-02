Lanazione.it - Innovazione a scuola. Iscrizioni a Didacta

Sono aperte leagli eventi formativi diItalia 2025. La fiera si svolgerà come ogni anno a Firenze dal 12 al 14 marzo. La manifestazione (il più importante appuntamento fieristico sulla formazione edidattica), dedica l’11ma edizione ai 100 anni di Indire, il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione, impegnato nella promozione dei processi dinella. L’ente studia e sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, ridefinendo il rapporto tra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. Inoltre, è Agenzia italiana del programma Erasmus+ per gli ambiti, università ed educazione degli adulti. Predisposte 18 aule suddivise per tematiche, che sono: il debate, l’alberghiero, l’al futuro, l’per il nido, l’infanzia e la primaria, linguaggi e metodologie.