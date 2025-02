Anteprima24.it - Innamorati della tradizione: “La Corte dei Filangieri” a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiDa vent’annicontadina: la Trattoria “Ladei” pronta a calcare il palcoscenico digrazie all’intesa con, nell’ambito75esima edizione del Festivalcanzona italiana.La struttura inaugurata come vineria nel 2003 a Candida, in via Fontanelle 4, dal 2006 si espande a Trattoria e Bed and Breakfast grazie alla tenacia di Antonio Petrillo, che ha da sempre coltivato il sogno di far rivivere lacucina tipica irpina nei suoi piatti, dopo che nei primi anni di attività ha offerto ai clientivineria il meglio dei salumi e dei formaggi nostrani.A Ladei, la struttura è ricavata in un’antica cantina del ‘700, pareti in pietra viva, oggetti antichi e di vita contadina alle pareti e di antico.