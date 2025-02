Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, pessime notizie per Thiago Motta: si allungano i tempi del recupero. Le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24per: sideldel terzino di proprietà della Juventus. LeNon arrivano buonein casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Andrea, attualmente fermo ai box per un problema alla caviglia con cui ha dovuto convivere per oltre un mese grazie all’ausilio di un antidolorifico.Il problema legato alla mobilità dell’articolazione rischiava di innescarne altre per via di una postura forzata e per questo ha deciso di fermarsi. È possibile, scrive Tuttosport, che possa restare fuori per altre due settimane per rientrare poi senza rischiare ricadute, saltando così impegni di Serie A e Champions League.Leggi su Juventusnews24.com