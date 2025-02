Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, l’esterno ancora non si allena con il gruppo. Arrivano novità dalla Continassa: i dettagli

di Redazione JuventusNews24bianconeronon sicon ilverso il Como: le ultime(Marco Baridon inviato alla) – La Juventus è in campo allaper iniziare a preparare il prossimo inconto con il Como, anticipo della ventiquattresima giornata di campionato in programma venerdì sera in casa dei lariani.Juventusnews24 segue l’mento all’aperto dei bianconeri. Assenteuna volta Andrea, che non si èto inper il solito problema alla caviglia. Lavoro a parte per, condizioni da valutare in vista di venerdì.GLI AGGIORNAMENTI SULL’MENTO ALL’APERTO DELLA JUVENTUS ALLALeggi su Juventusnews24.com