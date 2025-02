Formiche.net - Informazioni classificate. Cosa c’è nell’accordo Italia-Usa

e Stati Uniti hanno recentemente aggiornato le loro misure per la protezione delle. L’hanno fatto tramite un accordo, composto di 23 articoli e un appendice, firmato a Roma il 25 luglio scorso da Elisabetta Belloni, che è stata fino al mese scorso direttore generale del Dipartimento delle informazione per la sicurezza (Dis) prima di lasciare l’incarico al prefetto Vittorio Rizzi, e Jack Markell, allora ambasciatore americano a Roma. È entrato in vigore il 12 novembre. Nelle scorse ore è stato pubblicato sul sito web della diplomazia statunitense.Si tratta di un documento molto tecnico, che aggiorna le precedenti norme. La prima stesura, infatti, risale al 1964. L’accordo è indispensabile per regolare soprattutto le attività tra aziende e amministrazioni in campo riservato, integrando la cornice Nato e/o Difesa, spiega un addetto ai lavori.