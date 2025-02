Cityrumors.it - Inflazione, ecco come cambia il paniere ISTAT

il: via i tamponi Covid, dentro il cono gelatoL’non è solo un dato economico: è una vera e propria fotografia delle abitudini di consumo degli italiani. Ogni anno l’aggiorna ildei prodotti utilizzati per calcolare l’andamento dei prezzi, riflettendo imenti nella spesa quotidiana delle famiglie. Il 2025 segna un punto di svolta: scompaiono i segni della pandemia e fanno ingresso nuovi beni legati alla normalità ritrovata.dati, numeri e novità sulla spesa degli italiani cityrumors.it foto AnsaDall’elenco dei prodotti acqui escono tamponi Covid e test sierologici, simbolo di un’epoca che sembra alle spalle. Al loro posto compaiono beni più leggeri e legati alla vita quotidiana,il cono gelato, lo speck bianco, il topper per materasso e la camera d’aria per bicicletta.