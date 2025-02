Metropolitanmagazine.it - Inferno, la recensione del gioco da tavolo: tra Firenze e l’Aldilà con Dante

– Cranio Creations porta in Italia un interessantissimodi Fernando Eduardo Sánchez per 1-4 persone, dai 13 anni in su. Aveva decisamente voglia di tornare in patria, questo titolo che ci richiede di stare attorno alper circa 2 ore a partita. Al momento pare sia sold out, ma preparatevi a varcare nuovamente le porte degli Inferi dal prossimo autunno ovvero quando è prevista la ristampa.I FamiliariAnime, Notabili e Diploma – Ambientazione & ContenutoCon l’obiettivo di far scalare le vette degli Inferi alla nostra famiglia, vivremo tra la città died il colossale e terribiledescritto da. Lui, nel frattempo, compirà il suo percorso con destinazione il Purgatorio. Avanzerà ogniqualvolta una nuova anima giungerà nell’Oltretomba e saremo proprio noi ad inviarle, accusandole di peccati forse mai commessi.