Iodonna.it - Infedeltà: è giusto dare una seconda possibilità al partner che ha tradito?

Lo troviamo descritto nei romanzi, lo vediamo messo in scena in film e serie tv, ma la verità è che solo quando il tradimento ci tocca da vicino possiamo realmente comprendere la sua portata di devastazione emotiva. Che cosa succede quando l’amore che credevamo incrollabile si frantuma a causa dell’del? La fiducia, il cemento che tiene insieme ogni relazione, vacilla sotto il peso del tradimento. Eppure, nel cuore di ogni persona tradita c’è una domanda che, seppur dolorosa, è inevitabile: “Posso perdonare?”. Se te lo stai chiedendo, sappi che non sei sola.unaalfedifrago può essere la via per ricostruire il rapporto, ma il percorso non è semplice (né per tutti). Ecco le riflessioni dell’esperta, per aiutarti a capire se, da persona tradita, vuoi e puoi perdonare.