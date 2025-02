Anteprima24.it - IndustriALL Europe, la Fiom Cgil irpinia a Bruxelles

Tempo di lettura: 2 minutiLadi Avellino parteciperà alla manifestazione da, il sindacatoo dell’industria che si svolgerà sotto la sede del Consiglioo, in place Jean Rey, per rivendicare un vero piano industrialeo e per chiedere all’UE e ai Governi di agire ora, in quanto sono necessarie risposte concrete e urgenti per governare e non subire la transizione ecologica.A causa della mancanza di una chiara strategia e di un piano industrialeo, di decisioni aziendali sbagliate e di ritardi negli investimenti nell’industria, la deindustrializzazione non è più una minaccia, ma una realtà». Si legge nel comunicato delladi Avellino, sottoscritto dal segretario generale Giuseppe Morsa, che annuncia la partecipazione alla manifestazione indetta aper il 5 febbraio.