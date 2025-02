Industria 5 0 Nocivelli | Al lavoro per allungare le scadenze ma finalmente anche l’Europa parla di competitività

Leggi su Bergamonews.it

“L’imprenditore è ottimista per sua natura: si adatta e riparte. C’è sempre il buono proposito di crescere, con timidi barlumi di speranza supportati da qualche dato. Sarà però importante osservare come si svilupperà il tema dei dazi americani da un lato e la situazione geopolitica dall’altro: c’è aria di cambiamento, speriamo si passi presto dalle parole ai fatti”.Marco, vicepresidente di Confcon delega alle Politicheli e al Made in Italy, non ha dubbi sulla capacità di resilienza dei titolari d’azienda italiani, nonostante un 2024 chiuso con percentuali di crescita prossime allo zero che hanno ribaltato le previsioni di un inizio anno che invece era scattato sotto una spinta molto decisa.Ora, però, è il momento di cogliere opportunità più grandi come “l’Intelligenza Artificiale e le nuove tecnologie – ha spiegato a margine degli Stati Generali della Meccatronica – Va rotta quella diffidenza, se non paura, del nuovo, che attanaglia ancora qualche piccola impresa.