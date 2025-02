Ilrestodelcarlino.it - Incubo Meridiana. Rissa e coltellate dopo la scuola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono minorenni, entrambi ospiti di comunità per minori non accompagnati, i due ragazzi feriti in modo non grave a seguito di uno scontro all’arma bianca avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 14, a Casalecchio, in via Cristoni, al quartiere. A sfidarsi due studenti alla fine delle lezioni nel vicino istituto Salvemini. Secondo le testimonianze su schieramenti opposti due ragazzi con gruppi di altri giovani intorno, accalcati nei pressi del sottopasso. Uno di essi brandiva un paio di forbici. Uno dei feriti, colpito a una spalla, è di origine tunisina, ha 17 anni ed è stato medicato dai sanitari del 118. A ferirlo sarebbe stato un 15enne originario della Guinea, che in serata è stato arrestato per tentato omicidio. Entrambi identificati dai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale, intervenuti con diverse pattuglie a ridosso del sottopasso che collega la via Pertini con la Bazzanese.