Incredibile in Puglia | segna su rigore ma rete è bucata niente gol – Video

(Adnkronos) –in. Durante una partita di prima categoria regionale, Ruffano-Leuca, è stato annullato un gol a causa di un buco nella. Ma cosa è successo? L’arbitro ha asto un calcio dialla squadra di casa, sul dischetto si presenta quindi un giocatore del Ruffano che realizza incrociando il destro e battendo il portiere avversario. Il rigorista però è talmente preciso che il suo tiro va a finire in un buco sullaall’angolo destro ed esce dalla porta. L’arbitro, incredibilmente, non vede la palla entrare e pensa che il pallone sia uscito direttamente, asndo così la rimessa dal fondo e non convalidando il gol. Nonostante le proteste e l’incredulità generale, il direttore di gara conferma la sua decisione e il gol non viene quindi asto al Ruffano.