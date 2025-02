Lanazione.it - Incontro con il ministro Urso. Venator, si muove il Governo: "Ora la proprietà dia risposte"

Leggi su Lanazione.it

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento aldelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, per la tempestiva convocazione del tavolo di crisi sulla situazione della, un passaggio fondamentale per affrontare con serietà e determinazione le criticità che stanno investendo lo stabilimento di Scarlino e i suoi lavoratori". E’ quanto dice la senatrice Simona Petrucci (FdI) al termine dell’di ieri. "L’apertura di questo tavolo – prosegue – rappresenta un momento cruciale per mettere a confronto tutte le parti con l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci per il futuro dello stabilimento, garantendo certezze ai dipendenti e alle loro famiglie. Con questo, che arriva dopo le importanti prese di posizione delle scorse settimane, si apre una fase di serio approfondimento che l’esecutivo condurrà con l’azienda.