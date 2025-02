Udinetoday.it - Incontro al Teatrone con le sorelle Bucci, sopravvissute ad Auschwitz

Leggi su Udinetoday.it

150 posti ancora disponili per un evento imperdibile dedicato alla Shoah. A chiusura del programma per il giorno della Memoria, sabato 8 febbraio alle ore 10, il Comune di Udine ha organizzato, in collaborazione con il Centro espressione cinematografiche (CEC) e la Fondazione Teatro Nuovo.