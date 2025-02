Ilrestodelcarlino.it - "Incontri sull’arte e dintorni", dialogo tra Cresti e Luino sulla pittura di fine Novecento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopodomani alle 17.00, nella Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi-Borgetti a Macerata, per il ciclo "", avrà luogo unineditoitaliana di, snodo fondamentale tra presente e passato ma anche fertile humus per la ricerca artistica contemporanea. Paola Ballesi, presidente dell’Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi, coordinerà iltra Roberto, dell’Università di Macerata, e Bernardino, pittore e incisore, esponente del gruppo La Metacosa (1979-1984)., allievo di Alberto Ziveri e sodale di Gianfranco Ferroni, è un protagonista storico dellafigurativa italiana, ed è attivo da vari decenni fra Milano, New York e Parigi. Ha potuto vantare fra i suoi collezionisti anche il regista Billy Wilder.