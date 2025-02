Lanazione.it - Incidenti in netto calo da 25 anni. Il bilancio 2024 per la municipale

Autisti più distratti e arrabbiati. È quanto emerge dal report della poliziadi Montemurlo, sui dati dei sinistri del. La buona notizia è relativa ai decessi: per il quarto anno consecutivo dal 2019, sulle strade montemurlesi non ci sono stati morti. "Aldilà del numero assoluto, da 25a questa parte a Montemurlo glistradali sono in costante(erano 150 nel 2000, numero oggi dimezzato) – fa notare l’ispettore Stefano Melani –. Purtroppo aumenta la distrazione alla guida e nelil 20% deglisono imputabili a perdita di controllo del veicolo o per distrazione o per malori. Inil numero dei veicoli senza assicurazione che, pur rimanendo alto, è minore rispetto aglipassati. Da notare anche una certa tendenza alla rissosità tra gli automobilisti che, in caso di sinistri anche molto lievi, tendono a reagire con nervosismo e a ripartire senza fornire i necessari dati relativi al mezzo o ai conducenti".