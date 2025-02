Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra tir oggi in A13 a Bologna, chiuso il tratto tra Arcoveggio e Interporto

, 4 febbraio 2025 –con tamponamento tra tre mezzi pesanti all’altezza del km 1 dell’A13, poco dopo le ore 15:30. Sulla-Padova è stato temporaneamenteilcompreso train direzione di Padova. Inoltre più avanti, sempre in direzione di Padova, un camion ha perso parte del carico consistente in lastre di marmo. Per questo si registrano difficoltà per code e traffico. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco didi Autostrade per l’Italia. Code anche sull’A14 Si segnalano code anche sulla A14 all'altezza del bivio per la A13: per questo motivo Aspi consiglia di anticipare l'uscita aFiera "dove si può utilizzare la tangenziale dicon uscita allo svincolo 7bis e successivamente la SS 64 Porrettana con rientro a".