Viterbotoday.it - Incidente sul lavoro, imprenditore travolto dal muletto

Leggi su Viterbotoday.it

sula Fabrica di Roma. Martedì mattina, 4 febbraio, per cause ancora in fase di accertamento, unartigiano 60enne è rimasto ferito dopo essere statodalcon il quale stava operando che si è ribaltato.Immediatamente allertato, il personale.