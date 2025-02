Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento: muore il 19enne Francesco Costa

Gravenella nottestrada statale 121, in prossimità di Villabate, dove, 19 anni, ha perso la vita in uno scontro tra due auto. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma per il giovane, residente a Villabate, non c’è stato nulla da fare.Secondo una prima ricostruzione,era alla guida della sua Ford Fiesta quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda condotta da un altro automobilista. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i due conducenti rimasti intrappolati tra le lamiere.I carabinieri del Nucleo radiomobile e della Compagnia di Misilmeri stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità.