Messinatoday.it - Incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto e si ribalta: un ferito

Leggi su Messinatoday.it

stamani, all'alba, nei pressi in. Per cause in corso di accertamento un uomo, intorno alle 5, ha perso ile si èto nei pressio svincolo di Villafranca Tirrena in direzione Palermo. Il bilancio, secondo le prime informazioni, è di un