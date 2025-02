Ilgiorno.it - Incidente in A8 oggi: due feriti, 7 auto coinvolte. Pesantissime code verso Milano

, 4 febbraio 2025 – Gravestradale poco prima dell’alba di, martedì 4 febbraio 2025, lungo l’strada A8 Varese-al km 1.1. Intorno alle 5.45 unha coinvolto settee portato al ferimento di due persone, un uomo di 59 anni e una donna di 62 anni. È stata disposta la chiusura del tratto tra Fierae il bivio con la A4 Torino-Trieste in direzione di. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) con due ambulanze e unamedica, il personale Ats e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale: lunghesi sono formate in accesso alla città, in vista dell’orario di punta dell’accesso adi migliaia di pendolari, per motivi di studio o lavoro.