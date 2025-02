Lanazione.it - Incidente fra auto e bicicletta, ciclista muore durante il trasporto in ospedale

Capannori, 4 febbraio 2025 – Tragico scontro in via del Frizzone, a Capannori, nel tardo pomeriggio di oggi 4 febbraio. Secondo le prime informazioni nell’un’e unasi sono scontrate e ilè deceduto mentre veniva trasportato in. Sul posto sono intervenute ambulanza medicalizzata da Porcari e forze dell'ordine. Notizia in aggiornamento