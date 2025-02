Panorama.it - Incidente aereo del Potomac: si cerchino le cause prima dei colpevoli

Emergono nuovi dettagli sull’accaduto il 29 gennaio scorso tra un jet regionaleCrj-700 in servizio con American Airlines e un elicottero dell’Esercito Sikorsky UH-60LBlack Hawk in servizio come “Pat-25”. In primis che in questa vicenda c’è già qualcosa che noi italiani dovremmo imparare: al posto di cercare subito le colpe e le responsabilità, finendo per dare il fianco alla politica e condizionare la giustizia, negli Usa si cercanolee le motivazioni che hanno portato all’e, se possibile, di porvi rimedio affinché non possa più capitare. Anche se il cambio di amministrazione alla Casa Bianca e il grande impatto emozionale provocato dal tragico evento (67 vittime), sta accelerando i tempi nella commissione d’inchiesta formata dallo Ntsb (Dipartimento per la Sicurezza dei Trasporti) che mentre scriviamo ha autorizzato il recupero della fusoliera del jet dal fiume, dichiarando conclusi i rilievi preliminari.