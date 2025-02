Ilgiorno.it - Incidente a Castenedolo, scontro tra due bici: due feriti gravi

(Brescia), 4 febbraio 2025 –ssimo, oggi verso mezzogiorno, in via Brescia a, nel Bresciano. Duesi sono scontrate e le due persone in sella sono rimaste ferite. Si tratta di un 37enne che ha riportato un trauma cranico, al volo e a un arto inferiore, e che è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. E una 77enne che ha riportato un trauma cranico, al volto e all’addome. Anche la donna è stata trasportata in codice rosso ma alla Poliambulanza Brescia. Sul posto, per i soccorsi sono intervenute un’automedica e due ambulanze. la polizia stradale si occupa invece di ricostruire le cause e l’esatta dinamica del sinistro.