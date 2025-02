Ilgiorno.it - Inchiesta sulle curve. Il consigliere Palmeri va verso il processo

Leggi su Ilgiorno.it

di Anna GiorgiMILANOL’ipotesi di "corruzione fra privati" che i pm Sara Ombra, Leonardo Lesti e Paolo Storari contestano alregionale e comunale Manfredie a Gherardo Zaccagni, imprenditore che gestiva i parcheggi fuori da San Siro, sarebbe confermata da alcune intercettazioni contenute nell’avviso di conclusione indagini notificato a 11 persone e 8 società tra cui, appunto, ae Zaccagni. Quest’ultimo, interrogatointercettazioni che stanno all’origine delle accuse, ha spiegato di non aver mai dato soldi a, ma di avergli "corrisposto un servizio di volantinaggio" nella campagna elettorale nel 2023. e di avergli regalato un quadro dell’artista Liu Bolin da 11mila euro per investire sull’"uomo di relazioni nei settori di sua competenza"., ieri sera, in una nota ha precisato: "Ciò che resta dopo le indagini è solo l’ipotesi di una presunta violazione del codice civile in rapporti tra privati e non i fatti gravissimi contestati ad alcuni esponenti del tifo organizzato".