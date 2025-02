Lanotiziagiornale.it - Inchiesta parlamentare sulle toghe e ritorno dell’immunità, Forza Italia vuole abolire le indagini sulla politica

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non basta la separazione delle carriere, l’attacco che dal governo, e in particolar modo dalle truppe di, viene sferrato nei confronti della magistratura e del sistema giudiziario sta toccando vette altissime. L’ultima idea riguarda il sogno didi ripristinare l’immunità per parlamentari e ministri.Ovvero di reintrodurre lo scudo tolto in parte nel 1993,scia di Tangentopoli, che prevedeva la richiesta al Parlamento non solo per ordinanze di arresto dopo condanne definitive ma anche per il solo avvio dinei confronti del presidente del Consiglio, di un ministro, di un deputato o di un senatore.La conferma di Tajani: c’è voglia di immunità“Non abbiamo mai parlato” di tornare all’immunitàdel 1993, “ma potrebbe anche essere un’idea. Io personalmente non sono contrario, sarebbe da discutere e vedere in che termini, bisognerebbe vedere per quali reati e per cosa”, conferma di fatto il ministro degli Esteri e segretario di FI Antonio Tajani.