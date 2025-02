Agi.it - Inchiesta "click day" a Salerno. Meloni: "Gestione flussi migratori in mano a criminalità"

AGI - "L'della Dda di, che ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal Governo: per anni, ladeiè stata terreno fertile per criminali senza scrupoli". Lo scrive sui social, la presidente del Consiglio Giorgia. "Un sistema che speculava sull'immigrazione - sottolinea la premier - sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare pur di ottenere un permesso di soggiorno e alimentando un giro d'affari illecito da milioni di euro. Non a caso, abbiamo deciso di rafforzare i controlli per impedire che le quote di ingresso regolare finiscano nelle mani di chi sfrutta l'immigrazione per fare affari. E non a caso - rimarca- ho presentato un esposto all'Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie di questo sistema.