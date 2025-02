Ilgiorno.it - Inchiesta Beic. Oggi interrogati. Boeri e Zucchi

MILANO Stefanoe Cinosarannoquesta mattina nell’ambito dell’sulla. I due architetti, membri della commissione giudicatrice dei progetti per la realizzazione della biblioteca che dovrebbe sorgere nel 2026 nella zona di Porta Vittoria a Milano, sono accusati di turbativa d’asta aggravata. Per i due architetti la Procura di Milano aveva chiesto l’arresto. Richiesta notificata ai legali per l’interrogatorio preventivo che si terrà stamattina davanti al gip Luigi Iannelli, che dovrà valutarla. Le misure cautelari chieste dalla Procura vengono giustificate dal gip, a distanza di tempo dall’inizio dell’, per i riscontri provenienti dagli approfondimenti investigativi. "Sono sorpreso e molto turbato", aveva commentato Stefanosubito dopo aver appreso la notizia.