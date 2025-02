Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Beic, gli archistar Boeri e Zucchi dal gip: “Abbiamo risposto a tutto, attendiamo fiduciosi”

Un’ora e mezza ciascuno. Tanto sono durati gli interrogatori davanti al gip Luigi Iannelli dei dueStefanoe Cino, chiamati a difendersi dalla richiesta di arresto domiciliare avanzata dalla procura di Milano per l’che riguarda la realizzazione della, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria.Le accuse perEntrambi sono indagati per turbativa d’asta e falso, per non aver dichiarato conflitti di interesse l’uno in qualità di presidente, l’altro di membro della commissione giudicatrice che nel luglio 2022 assegnò il concorso al progetto presentato proprio a due loro “discepoli”. Per i pm, i due architetti avrebbero avuto numerosi contatti con i futuri vincitori mentre il concorso era in corso e non avrebbero mai dichiarato i rapporti pregressi con i partecipanti alla gara, i cui nomi, secondo le regole, dovevano rimanere segreti (anche ai giudici) fino ad assegnazione del concorso.