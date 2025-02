Ilgiorno.it - Inchiesta Beic a Milano, Stefano Boeri davanti al gip per l’interrogatorio dopo la richiesta dei domiciliari

, 4 febbraio 2025 –al gip diLuigi Iannelli per l'interrogatorio preventivo derivato dalladi arrestiavanzata dalla procura di. Sempre oggi sarà sentito anche Cino Zucchi. I due architetti sono indagati per turbativa d'asta nell'per la realizzazione della, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere nel 2026 nella zona centrale di Porta Vittoria a. Le misure cautelari chieste dalla Procura vengono giustificate dal gip, a distanza di tempo dall’inizio dell’, per i riscontri provenienti dagli approfondimenti investigativi. “Sono sorpreso e molto turbato”, aveva commentatosubitoaver appreso la notizia. “Attendo con fiducia l’incontro con il giudice per le indagini preliminari allo scopo di poter finalmente chiarire la mia posizione”.