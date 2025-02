Dayitalianews.com - Incendio devastante in un appartamento a Modena: ferita la nonna, gravissima la nipote

Leggi su Dayitalianews.com

Unè scoppiato la notte tra il 3 e il 4 febbraio in unin via Trapani in località Paganine, in provincia di. Le fiamme hanno divorato l’abitazione, che al momento non risulta fruibile.L’Non sono chiare le motivazioni che hanno provocato l’, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco le fiamme sono state domate impedendo che potessero provocare danni più seri, “salvando” così alcune stanze della casa. Due le donne che abitavano nell’: una donna anziana, che ha riportato ferite lievi, e la26enne che invece avrebbe inalato del fumo e che sarebbe in condizioni critiche in ospedale di Baggiovara, dove è ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata.sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto, mente si indaga per risalire alle cause del rogo che ha semi-distrutto l’