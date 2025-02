Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il nuovo centro pedagogico con annessa biblioteca

E’ statain piazza Risorgimento di Amandola, ilcon. Il sindaco Adolfo Marinangeli lo aveva annunciato sabato nel corso di una conferenza stampa e domenica mattina, c’è stata la cerimonia del taglio nel nastro alla presenza dello stesso primo cittadino, dall’assessore Maria Rita Grazioli e della pedagogista Emily Mignanelli, che partecipando al ‘Bando Borghi’ è risultata vincitrice di un apposito concorso. "E’ stata una mattinata piacevole – racconta Adolfo Marinangeli – prima la dottoressa Mignanelli, che si è subito appassionata alla nostra città, ha incontrato i cittadini in particolare bambini accompagnati dai genitori, poi c’è stata la cerimonia di inaugurazione. Siamo felici che questosia stato aperto, in primo luogo si tratta di unservizio rivolto alle giovani famiglie che potranno avere informazioni utili su come relazionarsi e fra crescere i bambini in modo equilibrato basandosi sul gioco e sul confronto.