Ilfattoquotidiano.it - Inail: nel 2024 i morti sul lavoro sono saliti a 1.090, +5%. Tredici gli infortuni mortali che hanno convolto studenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A pocoserviti la promessa di un aumento delle ispezioni e la “patente a crediti” operativa da ottobre. Nelsulcensiti dai dati ufficiali dell’aumentati di quasi il 5% rispetto all’anno prima arrivando a 1.090 contro i 1.041 del 2023. Si torna al livello del 2022, che aveva fatto segnare una riduzione dopo il biennio segnato dai contagi Covid sui luoghi di. E salgono, da 12 a 13, le vittime tra glipersuccessi a scuola, nei laboratori o in percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-).Le denunce dio mortale in occasione di, al netto deglie degli incidenti durante il tragitto,state 797, sette in più rispetto alle 790 registrate nel 2023, 10 in più rispetto al 2022 e 18 in più sul 2019, ma 176 in meno sul 2021 e 256 in meno sul 2020.