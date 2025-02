Inail | Meno infortuni ma più mortali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.0 Le denunce dio sul lavoro presentate all'entro il mese di dicembre del 2024 sono state 414.853 in diminuzione dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 24,2% rispetto al periodo gennaio-dicembre del 2022. Sono invece in aumento le denunce dio sul lavoro con esito mortale che sono state 797, sette in più dello stesso periodo del 2023 (+0,9%). Il numero di denunce per incidenticresce anche rispetto agli anni precedenti: +10 sul 2022, +18 sul 2019.