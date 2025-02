Ilgiorno.it - In Villa la musica è Royale. Dalla classica al jazz: emozioni per tutti i gusti

Reading, spettacoli fatti di parole e musiche, teatro, concerti die di, partendo dall’affascinante figura di Etty Hillesum e dalle sonorità poetiche di Chet Baker nella versione di due talentuosi strumentisti europei. Il tutto nel suggestivo scenario del Teatro di Corte e della Sala degli Specchi della Reggia monzese. Torna con una seconda edizione ricca di appuntamenti la rassegna “Musique”, organizzata inReale dall’associazionemorfosi e dall’Orchestra Canova, in collaborazione col Comune e con il ConsorzioReale e Parco di Monza. La kermesse prenderà il via nei prossimi giorni e si snoderà lungo tutto l’anno, ma già da oggi si possono prenotare posti e biglietti per i primi eventi attraverso il circuito Mailticket. La nuova stagione di Musiquesi aprirà giovedì 20 con uno spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori: la Sala degli Specchi ospiterà “Leggere il cielo”, con l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, affiancata dalle voci di Davide Scaccianoce e Beatrice Marzorati, impegnata a ricostruire il contesto artistico e culturale su cui piombò il decreto nazista che impediva ai musicisti ebrei di esibirsi nelle sale da concerto.