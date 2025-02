Ilgiorno.it - In un magazzino del Sant’Anna di Como 300 letti per i malati di Covid acquistati in India. Il Pd chiede spiegazioni all’assessore Bertolaso

, 4 febbraio 2025 – Da due anni circa trecentoacquisiti nel 2020 per la terapia intensiva presso la struttura ospedaliera di curadi Fieramilanocity risultano immagazzinati nei locali dell’ex ospedaledi: lo riferisce il gruppo regionale del Partito Democratico che ha presentato questa mattina una interrogazione in proposito, durante il question time in Consiglio regionale. “Abbiamo chiestoal Welfare – spiegano il capogruppo Pierfrancesco Majorino e il primo firmatario Angelo Orsenigo – quali informazioni abbia la Giunta in merito al loro valore d’acquisto e alle caratteristiche che hanno motivato, da un lato, le contestazioni legali avviate da Regione e Aria contro il fornitore e dall’altro, l’intenzione della Regione di destinare gli stessi, sempre secondo quanto riportato negli articoli di stampa comaschi, al nuovo ospedale per le emergenze di Gallarate”.