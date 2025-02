Ilfoglio.it - In Svezia c'è stata una sparatoria in una scuola per adulti

Leggi su Ilfoglio.it

C'èunain un campus scolastico a Örebro in, a circa 200 chilometri dalla capitale Stoccolma. "Circa dieci" persone sono state uccise, ha detto la polizia, che ritiene l'autore dell'attacco – un uomo di 35 anni – sia tra i morti e che abbia agito da solo, anche se il movente non è ancora chiaro. L'assalitore non ha alcun legame con la criminalità organizzata e gli investigatori non credono si tratti di terrorismo. Le indagini sono tuttavia nelle primissime fasi. Laè avvenuta attorno alle 12:3o nellaRisbergska, un centro educativo gestito dal comune e frequentato da, anche se sul posto ci sono scuole per bambini. Studenti e personale dell'istituto sono stati tenuti all'interno degli edifici mentre la polizia pensava che l'aggressore fosse ancora in libertà: ora sono stati evacuati.