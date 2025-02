Milanotoday.it - In quattro tentano di fare la spesa gratis in un supermercato: poi picchiano l'addetto alla sicurezza

Sono le 17 di lunedì.ragazzi si aggirano per ilAldi in via Luigi Galvani, accantostazione Centrale di Milano. Insospettiscono subito l'. Due si piazzano fuori e due vanno dentro. Poco dopo, i due che sono entrati, stanno picchiando l'incaricato.