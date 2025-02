Agi.it - In Italia 4 milioni di obesi, 12 tipi di tumore legati all'eccesso di peso

AGI - Nel mondo più di un miliardo di persone convive con l'tà, condizione che ininteressa il 10% degli adulti (18-69enni), cioè circa 4e 100mila cittadini. Il graveponderale è un fattore di rischio correlato a 12 diversidi. Però, è ancora scarsa l'attenzione degli operatori sanitari nei confronti dei corretti stili di vita. A sottolinearlo è l'Associazionena di oncologia medica (Aiom) e Fondazione Aiom, in occasione del convegno World Cancer Day: United by Unique, che si celebra oggi. Nel nostro Paese solo il 43% delle persone inponderale usufruisce di indicazioni per perdereda parte dei camici bianchi. Anche i cittadini con altre condizioni di rischio oncologico ricevono poche raccomandazioni sugli stili di vita sani.