In Inghilterra verranno ridotti gli allevamenti per incentivare le persone a mangiare meno carne

terreni agricoli per glida consumare. È questa la direzione tracciata dal governo britannico nel nuovo piano per la gestione del suolo, presentato dal segretario di Stato per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali Steve Reed. Dimezzare i pascoli per proteggere la natura e ridurre le emissioni di carbonio, con la prospettiva di un futuro in cui gli inglesi mangerannoe gli agricoltori saranno incentivati a diversificare la produzione.terreni agricoli,Il progetto prevede una riduzione di oltre il 10 per cento delle terre agricole inentro il 2050, con una particolare stretta sui pascoli degli. «Parlerò con i consumatori delle scelte che stanno facendo lì. Sappiamo che dobbiamo sviluppare una strategia alimentare», ha dichiarato Steve Reed sul quotidiano inglese The Guardian, lasciando intendere che il governo punterà sull’informazione per orientare le abitudini alimentari dei cittadini.