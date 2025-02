Ilfattoquotidiano.it - Immigrazione, le accuse all’ex tesoriere del Pd in Campania: “Formava documenti per i finti permessi e false fatture per riciclare i profitti”

Si occupavano di preparare ifalsi per far otteneredi soggiorno a cittadini extracomunitari, che in cambio versavano fino a settemila euro per ciascuna pratica, e poi di ripulire il denaro accumulato. È l’accusa rivolta a Nicola Salvati, ildel Pd campano arrestato e sospeso dal partito, e al padre Giuseppe, indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno nell’inchiesta su una presunta associazione a delinquere che secondo l’accusa ha lucrato sui decreti flussi, presentando oltre duemila richieste fittizie di nulla osta al lavoro. I due Salvati, titolari di uno studio di commercialisti, avevano il compito di “formare o “aggiustare” la falsa documentazione necessaria per la presentazione e/o il buon esito delle istanze o comunque di fornire indicazioni al fine di farla “correggere” ai datori di lavoro direttamente interessati”, si legge nell’ordinanza che ha applicato le misure cautelari nei confronti di 36 persone, firmata dal gip Giovanni Rossi.