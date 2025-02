Tvzap.it - Ilaria, spunta il (presunto) reale motivo dietro l’addio al “GF”

Leggi su Tvzap.it

News tv. “Grande Fratello”,Galassi si è ritirata: il. Nel corso dell’ultima edizione in onda del Grande Fratello ci sono stati diversi ritiri, tra cui quello diGalassi, la quale nonostante avesse superato l’ultima nomination di cui è stata protagonista ha deciso di dire addio al GF. In queste ore sono giunte nuove indiscrezioni suldel ritiro inaspettato. ( dopo le foto)Leggi anche: “Sei volgare”: “Grande Fratello”, le accuse di Javier e Iago alla concorrente in diretta (VIDEO)Leggi anche: “Grande Fratello”, Signorini interrompe le nomination e smonta la gieffina (VIDEO)Leggi anche: “Grande Fratello”, scatta la passione tra concorrenti: il bacio sotto le coperteLeggi anche: “Grande Fratello”,Galassi abbandona la casa: poi la scoperta choc“Grande Fratello”,Galassi si è ritirata: ilGalassi si è ritirata dal Grande Fratello nel corso della puntata del 4 Febbraio 2025.