Ilaria sì i ministri no Le giravolte della sinistra sull' immunità

«Imparerai a tue spese che nel lungo tragittovita incontrerai tante maschere e pochi volti». Il principio più iconico, reso immortale dal capolavoro di Luigi Pirandello, «Uno, nessuno, centomila», calza a pennelloa doppiezza di giudizio, tipicaitaliana. Un'ambiguità che si è trasformata ieri in autentica ipocrisia, quando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro'Africa organizzato da Forza Italia, ha risposto ad una domanda dei giornalisti intervenuti. «Ritorno all'parlamentare? Non ne abbiamo parlato, ma potrebbe anche essere un'idea. Non ne abbiamo parlato neanche in Forza Italia. Io personalmente non sono contrario, però è da discutere per vedere in che termini e come». Apriti cielo. Sono bastate due frasi che ipotizzavano una possibile discussione (e, al momento, nulla di più) per scatenare una sequenza interminabile di critiche da parterive gauchepolitica nostrana.