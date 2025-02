Il video di Roberto Speranza e il ritorno della fantomatica Tachipirina e vigile attesa

Leggi su Open.online

Nel corsopandemia di Covid-19, il protocollo ministeriale per la gestione domiciliare dei pazienti è stato oggetto di contestazioni e disinformazione da parte di alcuni gruppi di medici e avvocati. La principale strategia comunicativa adottata da questi ultimi era quella di riassumere l’intero protocollo in poche parole: «». Questa definizione, negli anni, si è rivelata estremamente fuorviante per i cittadini italiani, inducendoli a credere che vi fosse un obbligo dall’alto di somministrare esclusivamente il paracetamolo ai pazienti, lasciandoli abbandonati a se stessi. Durante un incontro a Villafranca,ha cercato di rispondere a una domanda sul protocollo, denominato appunto, ma la sua risposta è stata “ritagliata” e diffusa sui social per alimentare un’ulteriore narrazione fuorviante.