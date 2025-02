Lanazione.it - Il vescovo con i giornalisti nel giorno del loro patrono

UMBERTIDE -e operatori della comunicazione delle diocesi di Gubbio e Città di Castello stretti attorno almonsignor Luciano Paolucci Bedini in Collegiata per fare memoria delsanto protettore Francesco di Sales. L’iniziativa è stata anche l’occasione per parlare del recente Giubileo della comunicazione, che si è svolto in Vaticano, e del messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà a giugno. Ilha rilanciato l’appello di Papa Francesco ai, sottolineando l’importanza del ruolo di chi opera nei media in un’epoca segnata da disinformazione e polarizzazione, quindi ha dialogato con i presenti per uno scambio di idee che ha evidenziato l’importanza della comunicazione come strumento di diffusione di buone notizie e costruzione di legami di fiducia e speranza.