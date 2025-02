Forlitoday.it - Il tumore che ha colpito Eleonora Giorgi spiegato dal professor Ercolani: "Con la diagnosi precoce la sopravvivenza a lungo termine è aumentata"

Leggi su Forlitoday.it

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il cancro. Nel 2024 era emerso come in Emilia-Romagna la percentuale di partecipazione della popolazione target femminile (donne nella fascia di età 45-74 anni) allo screening dei tumori al seno fosse stabile (71% nel 2022 e nel 2023), in lieve.