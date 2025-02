Sport.quotidiano.net - Il tonfo del Chiesanuova. Il mea culpa di Mobili: "Io primo responsabile»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Provando ad alleggerire la sconfitta, si può dire che ildomenica ha continuato a fare beneficenza anche in partita. Sì perché nella giornata apicale e conclusiva dell’iniziativa di solidarietà verso l’Anffas Sibillini (donati duemila euro compreso parte dell’incasso), i biancorossi sono stati travolti 1-5 dal Tolentino. La prima sconfitta della stagione al "Sandro Ultimi" è stata la peggiore da quando il club ha conquistato l’Eccellenza. I cremisi hanno impressionato per qualità di idee e di giocate, ma ilci ha messo del suo. Misteril giorno dopo fa mea: "Non abbiamo giocato come avevamo pensato – dice l’allenatore – e se quando vinciamo mi prendo gli elogi, allo stesso modo quando perdiamo è giusto che io passi come il maggior". Cosa non ha funzionato in particolare contro le scorribande cremisi? "L’aver subito tre reti da Tortelli e quattro da centrocampisti, significa che siamo stati troppo bassi e abbiamo lasciato troppo spazio alla seconda linea".